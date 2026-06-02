Monterrey continúa con los trabajos de regeneración urbana en el primer cuadro de la ciudad mediante el programa Barrio Bonito, una estrategia integral cuyo objetivo es fortalecer la imagen urbana, la movilidad y la seguridad en el histórico Barrio Antiguo.

Las acciones contemplan la rehabilitación de fachadas, reparación y nivelación de banquetas, pavimentación de calles, modernización del alumbrado público y la construcción de nueva infraestructura de seguridad para recuperar uno de los sectores más emblemáticos y turísticos de la capital regiomontana.

Barrio Bonito impulsa una transformación histórica en el corazón de Monterrey

El proyecto contempla una inversión superior a los 100 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los esfuerzos de rehabilitación urbana más importantes realizados en el Barrio Antiguo durante las últimas décadas.

Entre las obras más relevantes destaca la construcción de un nuevo Centro de Control y Comando (C2), que permitirá fortalecer las labores de vigilancia y atención de emergencias mediante herramientas tecnológicas de monitoreo y coordinación operativa.

La intervención busca mejorar las condiciones para residentes, comerciantes y visitantes, además de fortalecer la movilidad peatonal, incrementar la seguridad y preservar el valor histórico y cultural de esta zona representativa de Monterrey.

La estrategia involucra la coordinación de distintas dependencias municipales para acelerar los trabajos y garantizar una transformación integral del entorno urbano, priorizando obras permanentes que generen beneficios para la ciudadanía.

Con este tipo de acciones, Monterrey avanza en la recuperación de espacios históricos y en la modernización de su infraestructura urbana, consolidando una ciudad más segura, accesible y atractiva para quienes viven, trabajan o visitan el centro de la ciudad.