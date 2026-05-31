Monterrey reforzó sus acciones de sustentabilidad con una nueva edición del programa “Recicla y Resuelve” en el Parque Centrika, una iniciativa orientada a fomentar el manejo responsable de residuos y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

Durante la jornada, las y los asistentes entregaron papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio y residuos electrónicos, contribuyendo a reducir la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y promoviendo una mayor cultura de aprovechamiento de materiales reciclables.

Monterrey fortalece la participación ciudadana a favor del medio ambiente

Además de operar como un centro de acopio temporal, el programa incluyó actividades de educación y sensibilización ambiental dirigidas a las familias asistentes.

A través de información práctica sobre la separación de residuos, reciclaje y consumo responsable, las autoridades buscaron impulsar hábitos sostenibles que puedan implementarse desde el hogar.

La estrategia también acerca este tipo de iniciativas a diferentes sectores de la ciudad, generando espacios donde la ciudadanía puede involucrarse activamente en acciones que favorecen la limpieza urbana y la protección del entorno.

Monterrey lleva programa Recicla y Resuelve al Parque Centrika. (Cortesía)

“Recicla y Resuelve” impulsa la economía circular en Monterrey

Con este programa, Monterrey promueve modelos de economía circular, incentivando el correcto manejo de materiales reciclables y fortaleciendo la conciencia ambiental entre la población.

Estas jornadas permiten recuperar residuos valorizables que pueden reincorporarse a procesos productivos, al tiempo que fomentan prácticas responsables con beneficios ambientales y sociales para la comunidad.

Mediante acciones como “Recicla y Resuelve”, Monterrey continúa consolidando programas de sostenibilidad y educación ambiental, con el objetivo de construir una ciudad más limpia, participativa y comprometida con el cuidado de sus recursos naturales.