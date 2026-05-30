Monterrey llevó a cabo la jornada “Mujeres Activas, Mujeres Saludables”, una estrategia enfocada en fomentar hábitos saludables y fortalecer el bienestar integral de las mujeres del municipio.

La actividad reunió a mujeres de distintas edades en un espacio diseñado para promover el autocuidado, la activación física y el acceso a información relacionada con la salud y el bienestar.

La jornada se realizó en los bajos del Palacio Municipal de Monterrey y forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la calidad de vida de las regiomontanas.

Monterrey impulsa campaña gratuita para fomentar hábitos saludables

Durante el evento se ofrecieron actividades orientadas a la promoción de estilos de vida saludables, así como espacios de convivencia y aprendizaje que permitieron a las asistentes conocer herramientas para el cuidado de su salud física y emocional.

La iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención, la actividad física y la atención oportuna de la salud, promoviendo una cultura de bienestar entre las mujeres de la ciudad.

Además de acercar servicios e información, la jornada permitió fortalecer redes de apoyo comunitario y crear espacios donde las participantes compartieron experiencias relacionadas con su desarrollo personal y bienestar.

Monterrey impulsa salud y bienestar con jornada para mujeres. (Cortesía)

Estas acciones forman parte de una estrategia integral enfocada en impulsar la salud preventiva y el empoderamiento de las mujeres mediante programas que favorecen su desarrollo y participación activa en la comunidad.

Con este tipo de iniciativas, Monterrey continúa promoviendo entornos más saludables, inclusivos y equitativos, mejorando la calidad de vida de las mujeres.