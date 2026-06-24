Con el objetivo de reducir los tiempos de traslado en la zona, Monterrey lleva a cabo la ampliación del carril reversible matutino en la avenida Paseo de los Leones, que pasará de 5.3 a nueve kilómetros de longitud.

Funcionarios de las secretarías de Desarrollo Urbano Sostenible y de Seguridad y Protección Ciudadana se dieron cita en el camellón central de la avenida Paseo de los Leones, a la altura de la calle Monte Everest, donde evaluaron el funcionamiento del operativo vial.

Así será el carril reversible en Paseo de los Leones en Monterrey

Ahora el carril reversible inicia a la altura de la calle Monte Everest y concluye en la avenida Simón Bolívar. Además, se habilitó un acceso adicional en la calle Sevilla, con el propósito de mejorar la distribución de los flujos vehiculares y ofrecer mayores alternativas de incorporación.

Esta medida forma parte de la estrategia municipal para optimizar la movilidad en las principales avenidas de Monterrey, mediante la implementación y fortalecimiento de carriles reversibles en puntos de alta demanda vehicular.

Amplían a 9 km el carril reversible en Leones para reducir tiempos de traslado en Monterrey. (Cortesía )

Monterrey evalúa nuevas alternativas para reducir tiempos de traslado

Monterrey cuenta con siete carriles reversibles en operación, mientras continúan los estudios para evaluar nuevas alternativas que permitan mejorar la circulación en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la Dirección General de Movilidad y Espacio Público, el carril reversible matutino de Paseo de los Leones registra tiempos de traslado hasta 46 por ciento menores en comparación con los carriles ordinarios.

La supervisión corrió a cargo de Martha Adriana Torres Manzo, directora General de Movilidad y Espacio Público; Ricardo González Rodríguez, director de Vialidad y Tránsito; Emmanuel Acevedo Ojeda, director de Seguridad Vial; y Pablo Reyes Cortázar, director de Movilidad Sostenible.

También participaron elementos de Movilidad y Tránsito, quienes brindaron orientación a los automovilistas y supervisaron el correcto funcionamiento de los cierres viales y adecuaciones implementadas para esta nueva etapa del reversible.