Monterrey fortaleció la cooperación entre municipios con la entrega de nueve unidades vehiculares a Anáhuac, Bustamante y Lampazos de Naranjo, con el propósito de reforzar las labores de vigilancia y prevención del delito en la zona norte de Nuevo León.

La donación forma parte de una estrategia de colaboración institucional orientada a mejorar la capacidad operativa de las corporaciones municipales y fortalecer la coordinación entre autoridades en beneficio de las comunidades de la región.

Monterrey refuerza la seguridad regional con entrega de nueve unidades

Las unidades entregadas incluyen patrullas y motocicletas que serán destinadas a tareas de proximidad, vigilancia y atención de emergencias, contribuyendo a ampliar la cobertura de seguridad y brindar una respuesta más eficiente a la ciudadanía.

De acuerdo con la distribución realizada, Anáhuac recibió tres vehículos; Lampazos de Naranjo, cuatro unidades; y Bustamante, dos más, para un total de nueve vehículos que fortalecerán las capacidades operativas de las corporaciones locales.

Estas acciones buscan impulsar una mayor coordinación entre municipios y fomentar el intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad, privilegiando el trabajo conjunto para atender los retos comunes de la región.

Además, la entrega de equipamiento se suma a otras acciones de colaboración impulsadas por Monterrey con municipios rurales del estado, orientadas a optimizar recursos y fortalecer las instituciones encargadas de la protección de la población.

Con este tipo de iniciativas, Monterrey continúa promoviendo esquemas de cooperación intermunicipal que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y al desarrollo de comunidades más seguras para las familias de Nuevo León.