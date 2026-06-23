El Cabildo de Monterrey aprobó una ampliación de 364.8 millones de pesos al Presupuesto de Egresos 2026, con el propósito de fortalecer la capacidad financiera del municipio y garantizar la continuidad de obras, servicios públicos y programas en beneficio de la población.

Con esta modificación, el presupuesto municipal asciende a aproximadamente 11 mil 400 millones de pesos, recursos que permitirán impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo de la capital de Nuevo León.

La ampliación presupuestal permitirá reforzar acciones relacionadas con infraestructura urbana, seguridad, servicios públicos y programas sociales. (cortesía)

Cabildo de Monterrey impulsa proyectos para el desarrollo social

Durante la sesión del Cabildo de Monterrey, también se aprobaron acuerdos relacionados con proyectos de infraestructura y equipamiento comunitario, encaminados a ampliar los espacios de convivencia y fortalecer el desarrollo social en diferentes zonas de la ciudad.

Estas acciones buscan consolidar una planeación financiera que permita atender las necesidades de la población y garantizar mejores condiciones para el crecimiento de Monterrey.

Además, con la ampliación presupuestal permitirá reforzar acciones relacionadas con infraestructura urbana, seguridad, servicios públicos y programas sociales, con el objetivo de atender las necesidades de crecimiento y mejorar la calidad de vida de las familias regiomontanas.

Asimismo, los recursos adicionales forman parte de las adecuaciones financieras contempladas para mantener la operación de proyectos prioritarios en distintos sectores del municipio.

Con estas acciones, el Cabildo de Monterrey mantiene una estrategia orientada a fortalecer la prestación de servicios, impulsar obras de impacto y promover acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de las familias regiomontanas.