Con el objetivo de promover el envejecimiento activo y reconocer a quienes representan a la ciudad en competencias deportivas, el gobierno de Monterrey, a cargo de Adrián de la Garza rindió homenaje a las y los adultos mayores que participaron en la Olimpiada Estatal del Adulto Mayor 2026, donde la delegación regiomontana obtuvo el primer lugar del medallero.

La representación de Monterrey estuvo integrada por 418 participantes, consolidándose por segundo año consecutivo como la delegación con mayor número de competidores y alcanzando un total de 111 preseas, de las cuales 41 fueron de oro, 35 de plata y 35 de bronce.

Adultos mayores de Monterrey destacan en distintas disciplinas

Las y los deportistas participaron en pruebas de atletismo, natación, béisbol, baloncesto, cachibol, ajedrez, dominó, tai chi, tablas gimnásticas y pelota tarasca, entre otras disciplinas, demostrando que la actividad física contribuye al bienestar integral y a una mejor calidad de vida.

El reconocimiento por parte del gobierno de Adrián de la Garza tuvo como propósito destacar el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de las personas adultas mayores, además de incentivar la práctica deportiva como una herramienta para fortalecer la salud física y emocional.

Además de celebrar los resultados obtenidos, estas acciones buscan fomentar una cultura de envejecimiento saludable y fortalecer los espacios de convivencia entre quienes participan activamente en actividades recreativas y deportivas.

La participación de las personas mayores en este tipo de competencias refleja la importancia de impulsar programas que favorezcan la inclusión, la activación física y el desarrollo integral de este sector de la población.