El Gobierno de Monterrey retiró 27.5 toneladas de basura de las calles del centro de la ciudad tras el desfile de la Revolución Mexicana, mediante un operativo especial de limpieza desplegado por la Secretaría de Servicios Públicos.

El contingente de Servicios Públicos de Monterrey, integrado por personal operativo de la Zona Centro, camiones recolectores y barredoras, acompañó el recorrido para realizar labores de limpieza en tiempo real y mantener en orden las calles.

Monterrey retira basura del primer cuadro de la ciudad (cortesía )

80 trabajadores municipales participaron en la limpieza

Durante las actividades, alrededor de 80 trabajadores municipales realizaron tareas de barrido, pepena y recolección de residuos para atender los desechos generados durante el desfile.

Con estas acciones, el personal municipal buscó evitar la acumulación de basura y mantener los espacios públicos en condiciones adecuadas para la ciudadanía.

El despliegue permitió realizar trabajos de limpieza de calles en Monterrey mientras se desarrollaban las actividades conmemorativas en el primer cuadro de Monterrey.

Monterrey retira basura del primer cuadro de la ciudad (cortesía )

Servicios Públicos mantendrá operativo por el Buen Fin

El Gobierno municipal informó que las labores de limpieza continuarán este lunes debido a la actividad comercial por el Buen Fin en Monterrey y los eventos relacionados con la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Por ello, las cuadrillas operativas mantendrán su presencia en el primer cuadro de la ciudad para atender los residuos y conservar el orden en los espacios públicos.

Las acciones tienen como propósito mantener las calles limpias ante la afluencia de visitantes y las actividades comerciales y conmemorativas que se desarrollan durante estos días.