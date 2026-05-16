El municipio de Monterrey continúa con la recuperación de espacios públicos mediante la rehabilitación de canchas deportivas en distintos sectores de la ciudad, como parte de una estrategia enfocada en fomentar el deporte y fortalecer la convivencia comunitaria.

Las obras realizadas incluyeron mejoras integrales en infraestructura deportiva, como renovación de superficies, aplicación de pintura, reparación de porterías y tableros, instalación de malla perimetral, iluminación y mantenimiento general.

Recuperación de espacios deportivos fortalece seguridad y calidad de vida en Monterrey

Autoridades municipales señalaron que la rehabilitación de canchas también contribuye a la recuperación del espacio público y al fortalecimiento del tejido social en colonias y sectores donde estos lugares permanecían deteriorados.

Además de promover estilos de vida saludables, los espacios renovados permitirán organizar torneos, entrenamientos y actividades comunitarias que incentiven la participación de la ciudadanía.

Monterrey continúa fortaleciendo su infraestructura deportiva (cortesía)

El municipio destacó que el deporte representa una herramienta clave para generar alternativas positivas de desarrollo para jóvenes y prevenir problemáticas sociales, al brindar espacios de integración y sana convivencia.

Las nuevas instalaciones beneficiarán tanto a deportistas locales como a familias de las zonas intervenidas, quienes ahora contarán con áreas más iluminadas, seguras y adecuadas para actividades físicas y recreativas.

Con este programa de rehabilitación, Monterrey busca seguir fortaleciendo su infraestructura urbana y deportiva, además de impulsar entornos más activos y accesibles para la población.