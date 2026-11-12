El Gobierno de Monterrey bajo la administración de Adrián de la Garza sostuvo encuentros diplomáticos con representantes de Francia y Portugal para explorar nuevas oportunidades de cooperación internacional e intercambio de experiencias en áreas estratégicas para el desarrollo de la ciudad.

Como parte de esta agenda, autoridades del Gobierno de Monterrey se reunieron con la embajadora de Francia en México, Maryse Bossière, con quien abordaron temas relacionados con el crecimiento urbano y económico, el transporte, la cultura y la recuperación de espacios públicos.

Monterrey dialoga con Francia sobre desarrollo urbano y económico

Durante el encuentro con la embajadora de Francia en México, Maryse Bossière, se comaprtieron perspectivas sobre los retos que enfrenta la ciudad y las experiencias que Francia puede aportar en distintos ámbitos.

El ámbito fue identificar alternativas de colaboración que contribuyan al desarrollo urbano y a mejorar la calidad de vida de la población.

Portugal y Monterrey exploran proyectos conjuntos

Asimismo, se llevó a cabo una reunión con el embajador de Portugal en México, Pedro Abecasis de Andrada da Costa Pereira, en la que se dialogó sobre la posibilidad de fortalecer los vínculos entre ambas partes mediante el intercambio de conocimientos y el impulso de proyectos conjuntos.

Entre los ámbitos de interés se encuentran la colaboración económica, académica, deportiva y cultural, así como el fortalecimiento de la comunicación con la comunidad portuguesa que reside en Monterrey.

Adrián de la garza se reúne con representantes de Francia y Portugal (cortesía)

Buscan ampliar las alianzas internacionales de Monterrey

Durante ambos encuentros se reconoció la relevancia de la ciudad como referente industrial, económico y empresarial, además de su riqueza cultural y las oportunidades que ofrece para establecer nuevas alianzas internacionales.

Estas acciones forman parte de la estrategia de vinculación internacional del Gobierno de Monterrey, orientada a consolidar relaciones institucionales, fomentar el intercambio de experiencias y generar espacios de colaboración con otras naciones.

Con el acercamiento a Francia y Portugal, Monterrey busca ampliar sus oportunidades de cooperación global y fortalecer su proyección internacional en beneficio del desarrollo económico, social y cultural de la ciudad.