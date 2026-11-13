El Gobierno de Monterrey puso en marcha un operativo de seguridad por el Buen Fin 2026 en Monterrey, con la participación de 350 elementos de seguridad de distintas corporaciones y el apoyo de tecnología de videovigilancia para proteger a consumidores y comerciantes.

El dispositivo, implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estará vigente desde este jueves y hasta el 17 de noviembre, con cobertura en el Centro y las zonas comerciales de Monterrey, así como en distintos sectores de la ciudad.

Operativo de seguridad en Monterrey durante Buen Fin 2026 (cortesía )

Operativo contará con 7 mil cámaras de videovigilancia

El despliegue cuenta con el respaldo del C4 de Monterrey, que dispone de 7 mil cámaras de videovigilancia, además del dron de la División Águilas y el C2 del Barrio Antiguo.

El comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Eduardo Sánchez Quiroz, informó que participan elementos de Policía, Tránsito, Cadetes, Guardia Auxiliar y Protección Civil Municipal.

También se utilizarán tótems de seguridad y 590 chats vecinales, en los que participan ciudadanos, comerciantes y responsables de seguridad de centros comerciales, joyerías, hoteles y tiendas de conveniencia.

Durante este operativo tendremos cobertura también en la central de autobuses y en el 42 por ciento de las colonias de Monterrey, que nos corresponde. El objetivo es terminar con un saldo blanco, cualquier situación que se presente, reportarla a los oficiales de policía que estarán en este operativo. Eduardo Sánchez Quiroz, comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

¿Qué zonas de Monterrey tendrán vigilancia?

En el primer cuadro de la ciudad, el operativo abarcará el área comprendida entre las avenidas Constitución y Colón, así como Pino Suárez y Zaragoza. También habrá presencia policial en centros comerciales ubicados sobre avenidas como Gonzalitos, Garza Sada, Lincoln, Revolución y Paseo de los Leones.

La vigilancia se extenderá a la Central de Autobuses, debido al aumento de personas que salen de la ciudad o llegan de visita durante estas fechas, incluido el día de asueto del lunes 16 de noviembre.

Las autoridades señalaron que estas acciones se realizarán sin descuidar los recorridos habituales en las zonas habitacionales.

Operativo de seguridad en Monterrey durante Buen Fin 2026 (cortesía )

Tránsito implementa acciones para agilizar la circulación

La Dirección de Tránsito reforzará sus labores en las zonas con mayor afluencia vehicular, además de proteger a los peatones en el primer cuadro y las áreas comerciales.

Para evitar congestionamientos, el municipio recomendó utilizar alternativas de transporte como rutas urbanas, Metro, taxis y servicios mediante aplicaciones digitales.

Asimismo, pidió a la población extremar precauciones al acudir a bancos y cajeros automáticos, especialmente ante el inicio de la entrega de aguinaldos. Entre las recomendaciones está llevar únicamente el efectivo necesario y evitar portar grandes cantidades de dinero.

Operativo de seguridad en Monterrey durante Buen Fin 2026 (cortesía )

Recomendaciones de seguridad durante el Buen Fin

El municipio difundió una serie de recomendaciones de seguridad para prevenir incidentes durante las compras:

En los negocios:

Evitar mostrar todo el dinero al realizar compras.

Acudir acompañado de un familiar o persona de confianza.

Mantener supervisados a los menores de edad y llevarlos de la mano.

En las calles:

Llevar la bolsa pegada al brazo y portar la cartera en la bolsa delantera del pantalón.

Evitar entablar conversaciones con personas desconocidas, incluso cuando soliciten información sobre algún lugar.

En cajeros automáticos e instituciones bancarias:

No solicitar ayuda a personas desconocidas.

Utilizar cajeros con buena iluminación.

Mantenerse alerta al salir y prestar atención a personas sospechosas.

Verificar que la tarjeta bancaria haya sido retirada al concluir la operación.

En el transporte urbano:

Evitar llevar objetos de valor a la vista.

No utilizar el celular durante periodos prolongados.

No llevar computadoras portátiles o tabletas a la vista.

Evitar aglomeraciones en las paradas de transporte.

Ante cualquier situación sospechosa, las autoridades recomendaron reportarla a los números 911 y 072.

El operativo permanecerá activo hasta el 17 de noviembre, con vigilancia en espacios comerciales, bancarios, de transporte y zonas habitacionales de Monterrey.