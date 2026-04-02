Monterrey continúa instalando módulos en distintos puntos de la ciudad como parte de las jornadas de vacunación, una estrategia preventiva enfocada en proteger la salud de la población.

Durante estas acciones, brigadas de salud aplican vacunas contra enfermedades como sarampión e influenza, dirigidas a niñas, niños y personas adultas que requieren completar o reforzar su esquema. Los servicios se brindan de forma gratuita y accesible en espacios públicos.

Monterrey fortalece la vacunación gratuita con módulos itinerantes en colonias

Las jornadas acercan servicios médicos a la ciudadanía mediante módulos itinerantes que cambian de ubicación para cubrir distintas colonias y facilitar el acceso a más personas. Hasta el momento, se han aplicado miles de dosis en el área metropolitana, reflejo de la alta participación ciudadana.

Estas acciones han sido reforzadas ante la necesidad de prevenir enfermedades como el sarampión, por lo que se mantiene activa la instalación de módulos en espacios públicos, centros de salud y unidades médicas.

Durante las jornadas, autoridades hicieron un llamado a la población a acudir a los puntos de vacunación y revisar sus cartillas, destacando la importancia de la prevención como herramienta clave para el bienestar colectivo.

Con estas iniciativas, Monterrey impulsa campañas de salud pública que buscan acercar servicios médicos, prevenir enfermedades y fortalecer el cuidado integral de la comunidad.