Monterrey impulsa el cuidado responsable de mascotas mediante la Feria de Bienestar Animal, realizada en el parque Río La Silla, donde decenas de familias acudieron con sus animales de compañía para recibir servicios gratuitos.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia para acercar atención veterinaria a la ciudadanía y fomentar una cultura de protección y bienestar animal.

Monterrey acerca servicios veterinarios gratuitos con Feria de Bienestar Animal

Durante la jornada se ofrecieron servicios veterinarios sin costo, como vacunación antirrábica, consulta básica, desparasitación, corte de uñas y tratamientos contra garrapatas, brindando atención integral a perros y gatos.

En total, se atendieron 178 animales y se aplicaron 124 vacunas, contribuyendo tanto a la salud pública como al bienestar de las mascotas en la ciudad.

Además, se habilitó un espacio para promover la adopción responsable, fortaleciendo la conciencia sobre el compromiso que implica tener un animal de compañía.

La feria también contó con la participación de iniciativas privadas que ofrecieron productos, servicios y orientación para el cuidado animal.

Feria de Bienestar Animal en Monterrey promueve cuidado responsable. (Cortesía)

Como parte de las actividades, se realizó una exhibición de la unidad K9, acercando a las familias a las labores de los cuerpos de seguridad y fomentando la convivencia en un ambiente recreativo.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las mascotas y promover prácticas responsables entre la población.

Con este tipo de iniciativas, Monterrey continúa consolidando espacios que integran salud, convivencia y bienestar, fortaleciendo la relación entre la ciudadanía y los animales de compañía.