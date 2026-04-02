El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, firmó un acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León para impulsar el desarrollo económico y fortalecer la colaboración con el sector empresarial.

El convenio establece las bases para una vinculación permanente entre autoridades y sector productivo, con el objetivo de generar estrategias conjuntas que favorezcan la competitividad, la inversión y el crecimiento económico de la ciudad.

Adrián de la Garza fortalece alianza con Coparmex para impulsar la economía de Monterrey

Como parte del acuerdo, se creará un canal de comunicación continuo para dar seguimiento a la agenda económica, además de integrar la participación de Coparmex en consejos municipales relacionados con desarrollo económico, empleabilidad, mejora regulatoria, seguridad y protección civil.

La colaboración también contempla acciones para promover a Monterrey como destino de inversión, impulsar la marca ciudad y fortalecer los productos y servicios generados a nivel local.

Asimismo, se integran iniciativas de asesoría y capacitación para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con el objetivo de fortalecer sus capacidades y fomentar su crecimiento dentro del entorno económico regional.

Este acuerdo busca consolidar una estrategia de trabajo conjunto entre el sector público y privado, promoviendo una economía más dinámica, incluyente y con mayores oportunidades para la población.

Con esta alianza, Monterrey avanza en la construcción de un modelo de colaboración institucional enfocado en el desarrollo sostenible, la generación de empleo y el fortalecimiento del ecosistema empresarial.