Monterrey impulsa la movilidad sustentable con la segunda edición de la rodada “Corazones en Bici Vol. 2”, que reunió a más de 70 personas en un ambiente de convivencia comunitaria y uso responsable del espacio público.

El evento tuvo como punto de partida el Parque Santa Rosa, en la colonia Chepevera, donde familias, vecinos y colectivos ciclistas participaron en un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros por distintas zonas de la ciudad.

“Corazones en Bici Vol. 2” fortalece la movilidad sustentable y la convivencia en Monterrey

La ruta incluyó colonias como Chepevera, Lomas, Deportivo Obispado, Obispado y María Luisa, permitiendo a las y los participantes recorrer la ciudad en un entorno seguro, organizado y acompañado por personal de apoyo.

Además de promover la activación física, la rodada incentivó el respeto entre peatones, ciclistas y automovilistas, fortaleciendo la cultura de movilidad segura y responsable.

El evento contó con el respaldo de colectivos ciclistas y del equipo de Cultura de Movilidad, quienes brindaron acompañamiento durante todo el trayecto.

Estas acciones forman parte de una estrategia para impulsar el uso de medios de transporte no motorizados, como la bicicleta y los patines, destacando sus beneficios en sostenibilidad, eficiencia y calidad de vida.

Asimismo, la iniciativa contribuye a fortalecer el tejido social, al generar espacios de encuentro y convivencia, promoviendo el uso y apropiación de calles y parques en Monterrey.

Con este tipo de actividades, la ciudad avanza en la consolidación de una visión enfocada en la movilidad sustentable, la salud y la comunidad.