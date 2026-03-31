Monterrey recibió a elementos del Departamento de Policía de Dallas como parte de un intercambio internacional de buenas prácticas, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y vigilancia urbana.

Durante el encuentro se realizaron recorridos y reuniones de trabajo en instalaciones de seguridad, donde se compartieron estrategias operativas, modelos de atención a emergencias y esquemas de coordinación interinstitucional.

Policía de Dallas visita Monterrey para reforzar coordinación en seguridad

En esta reunión estratégica se analizó el uso de tecnología aplicada a la seguridad pública, incluyendo sistemas de monitoreo, centros de control y protocolos de respuesta ante situaciones de riesgo, con el fin de identificar prácticas que puedan implementarse en ambas ciudades.

Asimismo, se abordaron temas relacionados con la capacitación policial y el fortalecimiento de capacidades operativas, destacando la importancia del desarrollo profesional continuo para mejorar el desempeño de los cuerpos de seguridad.

Este intercambio forma parte de una estrategia de colaboración entre ciudades que comparten retos similares en materia de seguridad urbana, especialmente ante la proyección internacional por eventos de gran escala como el Mundial de 2026.

De igual forma, se reforzaron los lazos institucionales y los canales de comunicación permanente entre ambas corporaciones, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas que contribuyan a la prevención del delito y a una atención más eficiente para la ciudadanía.

Con estas acciones, Monterrey refuerza su compromiso por consolidar una estrategia basada en la cooperación internacional, el intercambio de conocimiento y la implementación de soluciones innovadoras en seguridad.