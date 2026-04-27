El gobierno de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, dio a conocer la intervención del cruce de las avenidas Aztlán y Esquisto en la colonia San Bernabé, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y recuperar el espacio público.

Esta intervención se da en un cruce considerado de alto riesgo, por lo que el proyecto “Sendero de color: camino seguro”, mediante un modelo temporal, permitirá reconfigurar el espacio con soluciones eficaces, a bajo costo y rápidas.

Monterrey interviene cruce peligroso en San Bernabé con Sendero de Color

De acuerdo con las autoridades municipales, la obra incluye labores de extensiones de banqueta, islas peatonales, señalización horizontal y vertical. Además, se instalarán bolardos para proteger a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Por otra parte, se destacó que el proyecto cuenta con elementos de arte urbano en el pavimento, el cual ha sido creado con la participación de las y los vecinos, fortaleciendo la identidad comunitaria e impulsando la apropiación del espacio público.

Monterrey intervino el cruce de Aztlán y Esquisto para mejorar la seguridad vial. (cortesía )

El “Sendero de color: camino seguro” en San Bernabé se lleva a cabo gracias a la coordinación del sector público, asociaciones civiles y del sector privado, con la participación de Movimiento de Activación Ciudadana (MOVAC), Fundación FEMSA y el respaldo de Bloomberg Philanthropies, a través del programa “Arte en Asfalto”.

De igual manera, se detalló que con esta obra se logró la recuperación de más de 2 mil 400 metros cuadrados de espacio público, lo que beneficiará directamente a las y los vecinos de la zona con mayor seguridad para peatones y mejores condiciones de movilidad.

Estas acciones forman parte del compromiso del gobierno de Monterrey por impulsar estrategias que mejoren la calidad de vida en el municipio, fomentando la recuperación de espacios y garantizando una movilidad segura y accesible.