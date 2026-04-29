Monterrey refrendó su compromiso con el medio ambiente al llevar a cabo una nueva jornada del programa “Recicla y Resuelve” en el sector Cumbres, donde participaron cerca de 500 personas en acciones de manejo responsable de residuos.

Durante más de tres horas, familias acudieron al módulo de acopio para entregar diversos materiales reciclables, mediante la modalidad drive thru, lo que permitió un proceso ágil y ordenado sin necesidad de descender de sus vehículos.

Monterrey impulsa reciclaje y participación ciudadana con “Recicla y Resuelve”

Los residuos recolectados fueron clasificados y canalizados a recicladoras especializadas, garantizando su adecuado tratamiento y aprovechamiento como parte de una estrategia de sostenibilidad urbana.

Como incentivo, las y los participantes recibieron plantas nativas, promoviendo la adopción de prácticas responsables con el medio ambiente desde el hogar. Con ello, Monterrey fortalece acciones de participación ciudadana enfocadas en el reciclaje y el cuidado del entorno.

En el marco del Día del Niño y rumbo a eventos internacionales como el Mundial 2026, la jornada incluyó actividades lúdicas como un concurso de reciclaje, donde las y los participantes obtuvieron premios, incentivando la educación ambiental desde temprana edad.

El evento también contó con la participación de representantes de equipos deportivos locales, quienes convivieron con las familias asistentes y reforzaron el carácter comunitario de la jornada.

Monterrey reúne a 500 personas en jornada “Recicla y Resuelve” en Cumbres. (Cortesía)

La actividad fue organizada por la Dirección de Atención al Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, como parte de una estrategia integral para impulsar la reutilización de materiales, reducir residuos y fortalecer la conciencia ambiental en la ciudadanía.