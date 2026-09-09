El Gobierno de Monterrey reconoció la trayectoria deportiva de la boxeadora regiomontana Isela Magaly “Tormenta” Rodríguez López, actual campeona nacional de peso pluma, quien ha llevado el nombre de Nuevo León a escenarios nacionales e internacionales.

La pugilista, de 33 años, inició su carrera profesional en 2009 y actualmente compite en la división de peso pluma, donde se encuentra ubicada en el quinto lugar del ranking mundial y segundo a nivel nacional. A lo largo de su trayectoria suma 27 victorias, 13 de ellas obtenidas por la vía del nocaut.

Magaly “Tormenta” Rodríguez destaca en el boxeo internacional

Entre sus principales logros destaca la conquista del Campeonato Plata de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo, obtenido en junio de 2022 en Francia, luego de vencer a la boxeadora local Victoire Piteau.

Su carrera también ha tenido presencia en competencias internacionales de alto nivel. En 2023 disputó en Londres el Campeonato Mundial de peso ligero de la Organización Internacional de Boxeo, donde enfrentó a la entonces invicta Caroline Dubois.

La trayectoria de “Tormenta” Rodríguez representa un ejemplo de disciplina, perseverancia y preparación dentro del deporte profesional, además de contribuir a visibilizar el talento deportivo que se desarrolla en Nuevo León.

Monterrey reconoce trayectoria de Magaly “Tormenta” Rodríguez

Como parte del encuentro, el Municipio de Monterrey entregó a la boxeadora un reconocimiento por su trayectoria y por representar al talento regio en escenarios nacionales e internacionales, destacando el esfuerzo que ha realizado para consolidar su carrera.

El reconocimiento también pone en valor la importancia de generar referentes deportivos que puedan inspirar a niñas, niños y jóvenes a desarrollar una disciplina, establecer metas y encontrar en el deporte una herramienta para su crecimiento personal.

Actualmente, la boxeadora se prepara para su próximo compromiso profesional, programado para el 19 de septiembre, en el que buscará conservar su campeonato y continuar sumando triunfos a su carrera.

“Tormenta” Rodríguez invitó a las familias regiomontanas y a los aficionados al boxeo a acompañarla en este nuevo desafío, con el objetivo de contar con el respaldo de la afición durante una nueva defensa de su título.

Con este reconocimiento, Monterrey destaca la trayectoria de una deportista que ha construido su carrera a través del esfuerzo y la constancia, y que actualmente representa a la ciudad y al estado en el ámbito del boxeo profesional.