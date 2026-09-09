El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que Morena llegará unido al final de su proceso interno en Chihuahua, al señalar que quienes participan mantienen agendas propias, pero comparten un objetivo común.

El también alcalde con licencia afirmó que existe entusiasmo entre los aspirantes y destacó el respeto que mantienen durante el proceso.

Hay entusiasmo y pasión de todos los aspirantes, hay respeto entre nosotros. Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación

Pérez Cuéllar destaca fortaleza de Morena en Chihuahua

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que la dirigencia nacional de Morena conoce la situación política de Chihuahua y el trabajo que, dijo, se ha realizado en la entidad.

Saben que Chihuahua es de los mejores, que aquí hay equipo de trabajo, ganas, pasión y las mejores agendas. Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación

Ante las versiones sobre una posible confrontación entre los participantes, Pérez Cuéllar consideró que presentar un escenario de ruptura dentro de Morena forma parte de una estrategia del panismo. El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación sostuvo que el PAN tendría interés en generar división dentro de Morena ante el escenario electoral que enfrenta Acción Nacional en Chihuahua.

Cruz Pérez Cuéllar rechaza ruptura entre aspirantes

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que, de acuerdo con las mediciones que conoce, el panismo se encuentra alrededor de 20 puntos por debajo en el estado, por lo que atribuyó a ese escenario las versiones sobre una eventual división dentro de Morena.

El PAN aspira a que haya un quiebre entre nosotros. Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo que, frente a quienes apuestan por la división, los participantes del proceso interno tienen la responsabilidad de mantener el respeto y privilegiar la unidad de Morena.