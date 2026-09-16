El Gobierno de Monterrey entregó el Reconocimiento Público al Magisterio “Miguel F. Martínez”, Edición 2026, a 10 docentes por su trayectoria, dedicación y contribución a la educación del municipio.

La ceremonia se realizó durante una sesión solemne de Cabildo, donde se destacó la labor del personal docente desde las aulas y distintos espacios educativos para impulsar la formación integral de niñas, niños y jóvenes.

El galardón lleva el nombre de Miguel Filomeno Martínez Pérez, nacido en Monterrey en 1850, quien se desempeñó como ingeniero, educador y músico, además de ser uno de los principales representantes de la escuela nuevoleonesa, junto con Pablo Livas y Serafín Peña.

A través de este reconocimiento, el Ayuntamiento de Monterrey busca distinguir a quienes han dedicado parte de su trayectoria profesional a la enseñanza y destacar la importancia del magisterio en el desarrollo social y educativo de la comunidad.

Estos son los 10 docentes reconocidos por Monterrey

En la edición 2026 del Galardón “Miguel F. Martínez” fueron homenajeadas y homenajeados:

Claudia Guerra Salazar, directiva de Educación Especial.

Elvia Rojas Martínez, directiva de Preescolar.

Iliana Dolores González Martínez, directiva de Primaria.

Esmeralda Guadalupe de León Ipiña, directiva de Secundaria.

Edith Marlene Rueda González, docente de Educación Especial.

Olivia Galván Ancira, docente de Preescolar.

Carlos Amador Ramos Lumbreras, docente de Secundaria.

Silvia Guadalupe Ramírez García, maestra jubilada.

María de la Luz Ramírez Ramos, maestra jubilada.

Arlette Karina Páez de la Cruz, docente de Primaria.

La diversidad de perfiles reconocidos incluye docentes, directivos y maestras jubiladas de distintos niveles educativos, cuya labor ha contribuido al acompañamiento y desarrollo de varias generaciones de estudiantes.

Durante el acto se destacó que las personas homenajeadas representan un referente para quienes continúan ejerciendo la docencia y para las nuevas generaciones de profesionales de la educación.

En representación de las y los galardonados, la maestra Arlette Karina Páez de la Cruz dirigió un mensaje de agradecimiento por la distinción otorgada por el Cabildo de Monterrey.

El reconocimiento también permitió destacar el compromiso cotidiano del personal educativo, cuya labor comprende no sólo la transmisión de conocimientos, sino también la formación de valores, habilidades y herramientas para la vida.

Con la entrega del galardón “Miguel F. Martínez”, el Gobierno de Monterrey reconoció públicamente a quienes han dedicado su trayectoria a la educación y han contribuido a la formación de generaciones de estudiantes y al desarrollo de la comunidad regiomontana.