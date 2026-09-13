El Gobierno de Monterrey realizó una nueva entrega de la Tarjeta Regia Plus, con la que 2 mil mujeres regiomontanas recibieron apoyo económico y acceso a herramientas para fortalecer su bienestar y el de sus familias.

La jornada se llevó a cabo en el Parque España y estuvo dirigida a mujeres de entre 18 y 62 años que viven en Monterrey y se encuentran en situación de vulnerabilidad. El programa contempla un apoyo de 2 mil pesos bimestrales, que puede utilizarse para cubrir necesidades como alimentación, medicamentos y gastos del hogar.

Tarjeta Regia Plus brinda apoyo económico y capacitación

Además del respaldo económico, la Tarjeta Regia Plus permite a las beneficiarias acceder a talleres de autoempleo, microcréditos, becas y servicios de atención psicológica y legal, así como a programas relacionados con la salud.

Los talleres y esquemas de microcrédito están orientados a mujeres que buscan iniciar o fortalecer alguna actividad productiva, con herramientas para impulsar su autonomía económica y generar nuevas oportunidades.

A esto se suman los servicios de acompañamiento psicológico y jurídico, mediante los cuales se busca acercar orientación especializada a mujeres que enfrentan situaciones que pueden afectar su bienestar o el de sus familias.

Monterrey suma ocho megaentregas de la Tarjeta Regia Plus

Con esta jornada, el programa suma ocho megaentregas durante el año, mediante las cuales se ha beneficiado a miles de mujeres de Monterrey.

La estrategia municipal combina el apoyo económico con capacitación, orientación y servicios complementarios, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y ampliar las oportunidades de desarrollo para las beneficiarias.

A través de la continuidad de la Tarjeta Regia Plus, el Gobierno de Monterrey busca facilitar el acceso de las mujeres a recursos y herramientas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y fortalecer su autonomía.