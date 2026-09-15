El Gobierno de Monterrey realizó una nueva jornada del programa Recicla y Resuelve, en la que alrededor de 400 personas acudieron a entregar materiales reciclables y residuos de manejo especial.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), la actividad se llevó a cabo bajo el esquema drive-thru en el Home Depot Cumbres, donde la ciudadanía pudo entregar sus materiales y recibir apoyo del personal municipal para su descarga y clasificación.

Durante esta edición se recibieron botellas de plástico, tapas, aparatos electrónicos, papel, cartón, envases de tetra-pak, aceite doméstico, unicel, poliestireno, vidrio, ropa y textiles.

La recepción de los materiales estuvo a cargo de PetStar de Arca Continental, Reciclaje Electrónico Avanzado, Copamex Reciclados, Medios con Valor y Owens-Illinois (O-I).

Monterrey reúne a 400 personas en jornada de reciclaje Recicla y Resuelve (cortesía )

Ciudadanía recibe plantas nativas por materiales reciclables

Como parte de la jornada, las personas participantes recibieron una planta nativa a cambio de sus materiales, con lo que se promovió tanto el manejo adecuado de los residuos como la incorporación de vegetación a los espacios urbanos.

La actividad fue coordinada por la Dirección de Atención al Cambio Climático, con la participación de personal de la Dirección General para un Desarrollo Verde y voluntarios universitarios.

Monterrey reúne a 400 personas en jornada de reciclaje Recicla y Resuelve (cortesía )

A través de Recicla y Resuelve, el Gobierno de Monterrey busca fomentar la separación y aprovechamiento de residuos y facilitar a la ciudadanía alternativas para incorporarse a prácticas de reciclaje.