El Gobierno de Monterrey realizó un operativo del programa Resolviendo en tu Colonia en el quinto sector de Del Paseo Residencial, al sur de la ciudad, donde desplegó a 75 trabajadores para efectuar labores de mantenimiento, limpieza y rehabilitación de espacios públicos, en atención a las solicitudes de los vecinos.

La jornada se llevó a cabo como parte de los compromisos establecidos durante una reunión con habitantes de la zona, quienes expusieron las condiciones de la plaza y otras necesidades del sector.

Adrián de la Garza lleva trabajos de mantenimiento a Del Paseo Residencial

El secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas, explicó que el pasado 27 de octubre sostuvo un encuentro con habitantes del quinto sector de Del Paseo Residencial, donde escuchó sus solicitudes y acordó programar una intervención para atender los puntos señalados.

Para esta jornada participaron 75 trabajadores de tres delegaciones municipales, quienes concentraron sus labores en un polígono de aproximadamente 30 a 35 manzanas, de acuerdo con el funcionario.

Salinas destacó que el operativo forma parte del programa Resolviendo en tu Colonia, que permite coordinar los esfuerzos de distintas áreas del municipio para atender las necesidades de los sectores intervenidos. Añadió que los trabajos se realizan en menos de 24 horas.

Monterrey atiende solicitudes vecinales con operativo en Del Paseo Residencial (Cortesía )

Monterrey suma siete jornadas del programa Resolviendo en tu Colonia

Con esta intervención, el Gobierno de Monterrey suma siete jornadas de Resolviendo en tu Colonia, esquema mediante el cual busca atender directamente las peticiones ciudadanas y mantener comunicación con los habitantes para identificar los espacios que requieren mantenimiento.

Las acciones contemplan la recuperación y conservación de espacios públicos, con el propósito de favorecer la convivencia familiar y las actividades deportivas, además de contribuir a prevenir riesgos sanitarios y mejorar las condiciones de seguridad y bienestar en las colonias.

El operativo forma parte de las instrucciones del alcalde Adrián de la Garza para mantener el contacto con la ciudadanía y dar seguimiento a los compromisos establecidos durante las reuniones vecinales.