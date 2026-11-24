Como parte de las acciones de colaboración intermunicipal para fortalecer la seguridad en Nuevo León, el Gobierno de Monterrey entregó seis unidades a los municipios de Galeana y Doctor Arroyo, con el propósito de ampliar la capacidad operativa de sus autoridades y mejorar la atención a las necesidades de la población.

La gira de trabajo inició en Galeana Nuevo León, donde se entregaron tres vehículos a la administración municipal, los cuales permitirán fortalecer las herramientas disponibles para las labores de vigilancia y respuesta de las corporaciones locales.

Monterrey entrega unidades para reforzar la seguridad (cortesía )

Monterrey entrega vehículos para fortalecer seguridad

Posteriormente, el recorrido continuó en Doctor Arroyo Nuevo León, donde se entregaron otras tres unidades destinadas a respaldar las tareas de seguridad y ampliar los recursos con los que cuentan las autoridades para atender a sus comunidades.

La entrega de unidades de seguridad forma parte de una estrategia de apoyo impulsada durante 2026 por el Gobierno de Monterrey, que ha extendido la entrega de vehículos a municipios de distintas regiones del estado, incluyendo el sur, oriente y norte de Nuevo León.

El programa cuenta con la autorización del Cabildo y busca contribuir al fortalecimiento de las instituciones municipales mediante la colaboración y el aprovechamiento de recursos entre gobiernos locales.

Asimismo, se destacó la importancia de mantener una coordinación entre municipios, así como con autoridades estatales y federales, al considerar que el trabajo conjunto permite ampliar las capacidades de respuesta ante los retos de seguridad que enfrentan las distintas comunidades.

Con estas acciones, Monterrey mantiene su estrategia de colaboración intermunicipal para impulsar el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad municipales y respaldar a distintas localidades del estado, particularmente en los municipios del sur de Nuevo León, mediante mecanismos de cooperación y corresponsabilidad.