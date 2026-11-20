Los gobiernos de Monterrey y Hermosillo sostuvieron un encuentro para intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de administración pública, desarrollo económico y planeación urbana, con el objetivo de identificar estrategias que contribuyan al crecimiento de ambas ciudades y al bienestar de sus habitantes.

Durante la reunión, representantes de ambas administraciones abordaron los principales retos y oportunidades que enfrentan sus municipios, así como las acciones implementadas para fortalecer sus modelos de gestión gubernamental y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.

Finanzas municipales y desarrollo económico

Entre los temas prioritarios del encuentro destacó el fortalecimiento de las finanzas municipales mediante una mayor recaudación propia y el ejercicio responsable del gasto público, mecanismos que permiten impulsar obras y proyectos de infraestructura sin comprometer la estabilidad económica de las administraciones.

Asimismo, se compartieron perspectivas sobre desarrollo económico, competitividad y atracción de inversiones, rubros considerados fundamentales para generar condiciones favorables para la actividad empresarial y la creación de empleos.

Planeación urbana y colaboración entre ciudades

Otro de los puntos de coincidencia fue la importancia de la planeación urbana y de promover un crecimiento urbano sostenible, mediante estrategias que permitan atender las necesidades actuales de la población y preparar a las ciudades para sus futuros desafíos.

Ambas ciudades comparten características relacionadas con su dinamismo económico y competitividad a nivel nacional, por lo que el intercambio de conocimientos representa una oportunidad para conocer experiencias de gestión y fortalecer la colaboración entre sus administraciones.

El acercamiento permitió estrechar el diálogo institucional entre Monterrey y Hermosillo, además de refrendar el interés de compartir prácticas y estrategias que puedan contribuir al desarrollo de sus respectivas comunidades.

A través de estos espacios de colaboración, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer sus capacidades de gestión y aprovechar el intercambio de experiencias con otras ciudades para impulsar mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo.