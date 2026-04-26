El gobierno de Monterrey puso en marcha una nueva adecuación vial en el cruce de las avenidas Ocampo y Escobedo, como parte de las acciones para agilizar el tránsito en el centro de la ciudad y reforzar la seguridad para automovilistas y peatones.

La intervención consistió en rehabilitar la vuelta a la izquierda para los vehículos que circulan por Ocampo con dirección a Escobedo, una maniobra que anteriormente estaba limitada por la presencia de un camellón central.

Con esta modificación, autoridades municipales buscan reducir congestionamientos en una de las zonas con mayor carga vehicular del primer cuadro de Monterrey, además de facilitar trayectos diarios para quienes cruzan por este punto estratégico.

Monterrey impulsa mejoras viales en el centro de la ciudad

Además del beneficio para automovilistas, la reapertura de esta vuelta también favorece la circulación de unidades de emergencia, como ambulancias, patrullas y vehículos de auxilio, al permitir rutas más rápidas y directas.

La zona de Ocampo y Escobedo es una conexión importante hacia calles comerciales, oficinas y servicios del centro regiomontano.

Especialistas en tránsito consideran que pequeñas adecuaciones como esta pueden tener impacto positivo cuando se aplican en cruces con alta demanda vehicular, ya que disminuyen vueltas forzadas, trayectos más largos y acumulación de autos en horas pico.

El gobierno municipal mantiene una serie de intervenciones para hacer más eficiente la movilidad en distintas zonas de la capital de Nuevo León, con acciones enfocadas en circulación, señalización y seguridad vial.

Con este ajuste en el centro de Monterrey, la administración local busca construir una ciudad más ordenada, funcional y accesible, especialmente ante el crecimiento urbano y el aumento constante del parque vehicular.