Monterrey aprobó la adquisición de 61 viviendas ubicadas en la colonia Llave de Oro, como parte de un proyecto urbano enfocado en mejorar la movilidad y la seguridad vial en el poniente de la ciudad.

La decisión fue avalada por unanimidad en sesión de Cabildo y permitirá avanzar en la transformación de este sector conocido como la “rotonda de las casas”, donde actualmente se genera un cuello de botella en la avenida Paseo de los Leones, una de las principales arterias con mayor flujo vehicular.

Monterrey avanza en proyecto vial para liberar Paseo de los Leones

El proyecto contempla la demolición de los 61 inmuebles para dar continuidad a la vialidad, lo que permitirá una circulación más fluida y la reducción de riesgos viales en una zona por la que transitan hasta 150 mil vehículos diariamente.

Además, se aprobó el cambio de uso de suelo de los predios para desarrollar un corredor urbano que integrará infraestructura moderna, áreas verdes y espacios seguros para peatones.

Monterrey impulsará corredor urbano tras compra de 61 viviendas en Llave de Oro. (Cortesía)

También se prevé la reconfiguración de la avenida en un esquema lineal con varios carriles por sentido, así como la incorporación de cruces peatonales y elementos que favorezcan la conectividad.

La adquisición de las viviendas se realizará con base en avalúos comerciales, con el objetivo de garantizar condiciones justas para las y los propietarios, mientras se avanza en la liberación del área.

Con esta aprobación, Monterrey da un paso clave en una obra estratégica que busca resolver uno de los principales problemas de movilidad en la ciudad, mediante una intervención integral que combina infraestructura vial, planeación urbana y seguridad.