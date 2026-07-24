El Gobierno de Monterrey realizó la ceremonia de abanderamiento de la delegación que representará al municipio en la Olimpiada y Paralimpiada Nuevo León 2026, integrada por 739 atletas que competirán del 27 de julio al 4 de septiembre en distintas sedes del área metropolitana y otros municipios del estado.

La representación municipal está conformada por deportistas de disciplinas convencionales y paralímpicas, quienes recibirán apoyo institucional en transporte, uniformes, alimentación y personal de atención durante el desarrollo de las competencias.

Delegación de Monterrey registra crecimiento histórico

De acuerdo con la Dirección General de Cultura Física y Deporte, entre 2024 y 2026 el número de atletas que integran la delegación de Monterrey aumentó 181 por ciento.

El organismo detalló que el deporte convencional registró un crecimiento de 173 por ciento, mientras que la participación en disciplinas paralímpicas incrementó 243 por ciento, cifras que representan una participación récord para el municipio.

Monterrey impulsa el deporte y la inclusión

El Gobierno de Monterrey señaló que el fortalecimiento de la delegación es resultado de una estrategia para ampliar las oportunidades de participación deportiva de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mediante programas de formación, acompañamiento técnico y promoción de estilos de vida saludables.

Asimismo, destacó que la Olimpiada y Paralimpiada Nuevo León 2026 promueve valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y la inclusión, además de contribuir al desarrollo integral de las y los participantes.

Con estas acciones, el municipio busca consolidar más espacios para la activación física, la recreación y el alto rendimiento, así como fortalecer el talento deportivo de las y los regiomontanos.