Estudiantes de preparatoria de la zona sur de Monterrey participaron en un taller de pintura como parte del programa “Escuelas en Acción”, iniciativa impulsada por el Gobierno municipal a cargo del alcalde Adrián de la Garza para acercar el arte y la cultura a las comunidades educativas mediante actividades que fomentan la creatividad y la expresión artística.

La jornada fue organizada por la Dirección General de Turismo es Cultura, en coordinación con la Dirección de Educación, permitiendo que las y los jóvenes exploraran sus habilidades creativas a través de la elaboración de pequeñas obras sobre lienzo.

Durante el desarrollo del taller, los participantes experimentaron con pinturas, colores y diferentes materiales para crear piezas propias, en un espacio diseñado para estimular su imaginación y brindarles herramientas de expresión mediante las artes plásticas.

Monterrey acerca actividades artísticas a estudiantes (cortesía )

Impulso al acceso cultural y la convivencia escolar

Además del aprendizaje técnico, la actividad favoreció la convivencia entre el alumnado y el acercamiento a distintas manifestaciones artísticas al integrar experiencias culturales directamente en su entorno escolar.

A través del programa “Escuelas en Acción”, el Gobierno de Monterrey busca ampliar el acceso a la cultura y generar espacios de participación para niñas, niños y jóvenes en distintos sectores de la ciudad, fortaleciendo su formación integral y el desarrollo de habilidades creativas entre las nuevas generaciones.