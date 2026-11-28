Con el propósito de fortalecer la colaboración entre el Gobierno de Monterrey y los sectores productivos, Monterrey sostuvo un encuentro con representantes de clústeres estratégicos para intercambiar propuestas y analizar oportunidades que contribuyan al crecimiento económico y la competitividad de la ciudad.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con el desarrollo industrial, la innovación, la generación de empleos y el fortalecimiento de las actividades económicas, además de la importancia de mantener canales permanentes de comunicación entre las autoridades y los organismos empresariales.

Los clústeres representan espacios de colaboración entre empresas, instituciones académicas y organismos públicos, por lo que su participación permite identificar necesidades específicas de cada sector, compartir conocimientos y generar estrategias conjuntas para elevar la productividad en Nuevo León.

Coordinación institucional e impulso a la inversión

Este acercamiento también busca fortalecer la coordinación institucional y aprovechar la experiencia de los distintos sectores para atender los retos que enfrenta Monterrey en materia de desarrollo económico, infraestructura y competitividad.

La vinculación con estos organismos forma parte de las acciones orientadas a mantener una relación cercana con la iniciativa privada, promover nuevas oportunidades de inversión y generar condiciones favorables para el crecimiento de las empresas que impulsan la actividad económica de la región.

Finalmente, mediante estos espacios de diálogo, el Gobierno de Monterrey busca consolidar una agenda de trabajo coordinada entre autoridades, empresas y academia para construir una ciudad con mayores oportunidades de desarrollo.