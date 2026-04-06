Monterrey participó en la Conferencia México 2026, realizada en la Universidad de Harvard, como parte de una estrategia de proyección internacional y análisis sobre los principales retos del país.

Este espacio reunió a estudiantes, especialistas y líderes, quienes abordaron temas clave como democracia, seguridad nacional, desarrollo económico y el papel de las instituciones en México.

El evento fue organizado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard (HUMAS) e incluyó paneles, talleres y mesas de discusión enfocadas en los desafíos actuales del país.

Monterrey lleva visión de gobiernos locales a debate en Harvard

Durante su participación en el panel “Gobernar desde lo local: responsabilidad, límites y resultados”, se expusieron experiencias sobre el papel de los gobiernos municipales como primer contacto con la ciudadanía.

En este espacio se destacó que las ciudades enfrentan retos crecientes en servicios públicos, seguridad y desarrollo urbano, lo que exige fortalecer sus capacidades institucionales.

El encuentro permitió intercambiar ideas con representantes de distintos estados y especialistas, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar la respuesta de los gobiernos locales ante las demandas sociales.

Asimismo, la conferencia funcionó como un espacio de reflexión donde se plantearon propuestas orientadas a fortalecer las políticas públicas y generar soluciones a problemáticas nacionales desde distintos enfoques.

Este tipo de foros también contribuyen a posicionar a Monterrey en la conversación global, al tiempo que impulsan el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en materia de gobernanza.