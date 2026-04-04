El municipio de Monterrey puso en marcha el Centro de Innovación y Emprendimiento, un espacio orientado a fortalecer el ecosistema emprendedor y acompañar a quienes buscan desarrollar nuevas empresas. La iniciativa busca brindar herramientas, asesoría y capacitación para transformar ideas en proyectos sostenibles.

El nuevo centro se encuentra en Pabellón M, donde se ofrecerá atención personalizada a emprendedores en distintas etapas de desarrollo. Entre los servicios disponibles se incluyen diagnóstico de proyectos, diseño de planes de negocio, mentorías especializadas y seguimiento continuo.

Programa de Incubación Monterrey apoyará desde la idea hasta el mercado

Como parte del lanzamiento, también se presentó el Programa de Incubación Monterrey, una plataforma pública enfocada en convertir proyectos en empresas formales y escalables. El esquema contempla tres fases principales: pre-incubación, incubación y salida al mercado.

Durante estas etapas, los participantes recibirán asesoría para definir su modelo de negocio, fortalecer su estrategia comercial y establecer conexiones con la industria. Asimismo, el centro ofrecerá orientación para registro de marca, capacitación contable y fiscal, además de vinculación con posibles fuentes de financiamiento.

Monterrey abre Centro de Innovación en Pabellón M (cortesía)

El modelo también integra monitoreo constante y evaluación del progreso de cada proyecto, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y consolidar las iniciativas emprendedoras.

Con esta estrategia, Monterrey busca posicionarse como un referente en innovación y desarrollo empresarial, fomentando el talento local y la creación de nuevas oportunidades económicas.