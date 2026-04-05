Monterrey refrenda su compromiso con el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes con la apertura de su primera escuela de futbol comunitaria, una iniciativa enfocada en promover la activación física, la sana convivencia y la prevención social.

El proyecto se puso en marcha en el Centro DIF Francisco Zarco, ubicado en la colonia Topo Chico, donde además se inauguró una nueva cancha deportiva y se rehabilitaron las instalaciones del espacio comunitario, fortaleciendo los servicios dirigidos a la población.

DIF Monterrey impulsa escuela de futbol para niñas, niños y jóvenes

La iniciativa cuenta con el respaldo de la iniciativa privada y organizaciones deportivas, lo que permite ofrecer entrenamientos gratuitos impartidos por especialistas, brindando a las y los participantes herramientas para su formación deportiva y desarrollo personal.

El programa está dirigido principalmente a infancias y juventudes de la zona, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, fortalecer valores y generar entornos positivos que contribuyan a la prevención de conductas de riesgo.

Además, la escuela de futbol busca abrir oportunidades para la detección de talento deportivo, al tiempo que promueve la inclusión y el acceso equitativo a actividades recreativas en comunidades vulnerables.

Monterrey fortalece espacios comunitarios y desarrollo social

Como parte de las acciones complementarias, el centro comunitario fue rehabilitado mediante mejoras en infraestructura, equipamiento y espacios de atención, consolidándose como un punto de encuentro para el desarrollo social.

Con la puesta en marcha de este programa, Monterrey avanza en la implementación de estrategias que integran deporte, comunidad y bienestar, promoviendo oportunidades para el crecimiento integral de la niñez y la juventud.