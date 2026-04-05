Monterrey anunció la cancelación del proyecto para ampliar parquímetros en la ciudad, al precisar que las acciones se enfocarán únicamente en la modernización del sistema existente.

La decisión implica que no se instalarán nuevos parquímetros en ningún sector, dejando sin efecto la expansión que contemplaba la habilitación de cajones adicionales en distintas zonas urbanas.

Monterrey moderniza más de 8 mil parquímetros sin ampliar cobertura

El programa se concentrará en la actualización tecnológica de aproximadamente 8 mil espacios de estacionamiento ya operativos, muchos de ellos con sistemas antiguos que serán sustituidos por plataformas digitales más eficientes.

Además, se inició el retiro de señalización en cerca de 300 cajones nuevos previamente delimitados en zonas como el Barrio de la Luz y la colonia Obrera.

La medida responde a inquietudes ciudadanas, con el objetivo de brindar mayor certeza sobre el funcionamiento del sistema y evitar la expansión del cobro en zonas habitacionales.

Con este ajuste, el municipio prioriza el ordenamiento del espacio público y mejora la operación del sistema mediante herramientas digitales que facilitan el pago y optimizan la gestión del estacionamiento en la vía pública.

De esta manera, Monterrey avanza en la modernización de sus servicios urbanos, manteniendo un equilibrio entre eficiencia, tecnología y atención a la ciudadanía.