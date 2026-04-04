El municipio de Monterrey amplió su estrategia de seguridad con la incorporación de 350 sucursales de OXXO al programa “Puntos Seguros”, una red que busca brindar atención inmediata a personas que enfrenten situaciones de riesgo en la vía pública, especialmente mujeres.

Tiendas OXXO serán espacios seguros en Monterrey

Con esta acción, las tiendas funcionarán como espacios de resguardo temporal donde la ciudadanía podrá solicitar ayuda ante incidentes como violencia, acoso, asaltos o emergencias. La iniciativa contempla la capacitación de aproximadamente mil 400 colaboradores, quienes recibieron formación para aplicar protocolos de atención, resguardar a la persona afectada y activar la comunicación con autoridades de seguridad.

Las sucursales integradas al programa cuentan con herramientas tecnológicas que permiten una respuesta rápida. Entre ellas destacan botones de alerta y sistemas de comunicación directa con corporaciones policiales, lo que facilita la intervención inmediata en caso de emergencia.

Cada establecimiento participante dispone de señalética visible que lo identifica como “Punto Seguro”, con el fin de que las personas puedan ubicar rápidamente un sitio cercano donde pedir apoyo. Este esquema fortalece la cobertura territorial de atención, ya que las tiendas se encuentran distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

Con la incorporación de estas 350 tiendas, Monterrey busca consolidar una red de protección accesible y cercana, que permita brindar atención oportuna y aumentar la percepción de seguridad en espacios públicos. La iniciativa se suma a otras acciones enfocadas en fortalecer entornos más seguros y ofrecer apoyo inmediato a quienes lo necesiten.