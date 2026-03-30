Monterrey fortalece el apoyo a mujeres con la inauguración de la Ventanilla Única de Atención Integral “María Elena Chapa Hernández”, un espacio diseñado para ofrecer acompañamiento y servicios especializados a quienes requieren orientación.

Monterrey refuerza atención a mujeres con servicios integrales

Impulsada por el Instituto Municipal de las Mujeres Regias, esta ventanilla concentra diversos servicios en un solo lugar, facilitando el acceso a atención legal, psicológica y emocional de manera ágil y cercana.

El espacio opera con un equipo multidisciplinario de profesionales, lo que permite brindar una atención integral y personalizada, especialmente en casos que requieren acompañamiento ante situaciones complejas.

Además, cuenta con áreas especializadas, incluyendo atención para infancias, así como salas diseñadas para ofrecer un entorno seguro, digno y confidencial para las usuarias.

Ventanilla Única simplifica procesos y amplía acceso a apoyo

Entre sus principales funciones destaca la de ser primer punto de contacto, desde donde se orienta y canaliza a las mujeres hacia otras instancias o servicios especializados, complementando la labor de las unidades de atención a víctimas.

La Ventanilla de Atención Integral también busca simplificar procesos y reducir barreras de acceso, permitiendo que más mujeres reciban apoyo oportuno en temas legales, emocionales y sociales sin necesidad de trasladarse a múltiples dependencias.

Con esta iniciativa, Monterrey consolida un espacio accesible que prioriza la protección, orientación y bienestar de las mujeres, fortaleciendo su red de atención y acompañamiento en la ciudad.