Monterrey inició la Temporada Acuática 2026 con acceso gratuito para las familias, mediante la apertura simultánea de albercas en distintos espacios públicos de la ciudad.

El arranque se llevó a cabo en parques emblemáticos como España, Tucán, Aztlán y Monterrey 400, donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar de las instalaciones acuáticas en el inicio de la temporada.

Monterrey abre albercas gratuitas por temporada acuática 2026

La temporada estará vigente del 21 de marzo al 20 de septiembre, con horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, lo que permite a la ciudadanía contar con espacios recreativos accesibles durante los meses de mayor calor.

Estos espacios están diseñados para el esparcimiento familiar y cuentan con albercas, áreas recreativas y servicios de apoyo, además de personal capacitado como salvavidas y la presencia de cuerpos de auxilio para garantizar la seguridad de los asistentes.

Temporada acuática 2026 en Monterrey: acceso gratuito en albercas públicas (Cortesía)

Durante el evento de apertura, las familias participaron en diversas actividades como juegos inflables, espectáculos infantiles y dinámicas comunitarias, generando un ambiente festivo en los distintos puntos de la ciudad.

En ediciones anteriores, estos espacios han registrado una alta afluencia, superando los 320 mil visitantes, por lo que se espera un incremento en la participación ciudadana durante este año.

La Temporada Acuática 2026 forma parte de una estrategia para fomentar la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios públicos, ofreciendo alternativas recreativas gratuitas que contribuyen al bienestar de la comunidad.