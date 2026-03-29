Monterrey continúa ampliando el alcance del programa “Tarjeta Regia”, que ya supera las 20 mil mujeres beneficiadas como parte de una estrategia enfocada en fortalecer la economía y el bienestar familiar.

Durante una reciente jornada de entregas, autoridades realizaron la distribución de nuevas tarjetas, consolidando una de las etapas más amplias del programa en lo que va del año.

Tarjeta Regia impulsa apoyo económico y desarrollo de mujeres en Monterrey

El programa está dirigido a mujeres en situación vulnerable y contempla un apoyo económico de 2 mil pesos bimestrales, además de acceso a diversos servicios sin costo, como:

Capacitación para el autoempleo

Programas de salud

Asesoría legal

Acompañamiento psicológico

Estas acciones buscan no solo atender necesidades inmediatas, sino también fortalecer la autonomía y el desarrollo personal de las beneficiarias.

Durante la jornada se destacó el crecimiento sostenido de la Tarjeta Regia, que ha ampliado su cobertura mediante convocatorias abiertas y entregas periódicas en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, autoridades subrayaron que este esquema contribuye a mejorar la calidad de vida de miles de mujeres, al tiempo que impulsa la inclusión social y el fortalecimiento del tejido comunitario.