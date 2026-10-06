El Gobierno de Monterrey a cargo del alcalde, Adrián de la Garza llevó la Feria por la Igualdad a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con el propósito de acercar a la comunidad universitaria información y acciones de prevención que contribuyan a construir entornos más igualitarios, respetuosos e incluyentes.

La jornada fue impulsada por la Dirección de Igualdad Sustantiva, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, como parte de las acciones municipales orientadas a promover la igualdad y generar espacios de información, sensibilización entre distintos sectores de la población.

A través de esta iniciativa, Monterrey busca acercar temas relacionados con la igualdad sustantiva a espacios educativos, donde estudiantes y demás integrantes de la comunidad pueden conocer herramientas para identificar situaciones de desigualdad, reflexionar sobre sus implicaciones y fortalecer una convivencia basada en el respeto.

Feria por la Igualdad promueve prevención e inclusión

La participación de la Facultad de Psicología de la UANL permitió extender esta actividad al ámbito universitario y sumar esfuerzos con una institución educativa que forma profesionales vinculados con el estudio del comportamiento humano, las relaciones interpersonales y el bienestar psicológico.

Las ferias constituyen espacios de acercamiento para difundir información preventiva y promover la reflexión colectiva sobre la importancia de construir relaciones libres de violencia y discriminación. Su alcance también permite reforzar la participación de instituciones educativas y dependencias públicas en la promoción de una cultura de igualdad.

La igualdad sustantiva implica avanzar más allá del reconocimiento formal de los mismos derechos, mediante acciones que permitan que las personas ejerzan esos derechos en condiciones reales de igualdad, sin que su género u otras condiciones representen una barrera para su participación y desarrollo.

En este sentido, la prevención y la información son herramientas importantes para identificar prácticas discriminatorias, cuestionar estereotipos y fomentar relaciones respetuosas tanto en los espacios educativos como en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.

La colaboración con instituciones académicas amplía las posibilidades de acercar estos contenidos a la población joven y fortalecer la participación de la comunidad en la construcción de entornos seguros e incluyentes.

El Gobierno de Monterrey, a través de la Dirección de Igualdad Sustantiva, mantiene el impulso a iniciativas de sensibilización y prevención que buscan promover una sociedad en la que se respeten los derechos de todas las personas y existan mayores condiciones para la igualdad.

Con la realización de la Feria por la Igualdad en la Facultad de Psicología de la UANL, el Municipio continúa acercando estas acciones a espacios educativos y promoviendo la colaboración institucional como una vía para fortalecer la igualdad, el respeto y la inclusión en la comunidad regiomontana.