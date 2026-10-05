La Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey, por órdenes del alcalde Adrián de la Garza reforzaron la limpieza de rejillas y bocatormentas en diversos sectores de la ciudad con el fin de facilitar el flujo del agua durante las lluvias y disminuir la posibilidad de afectaciones graves.

El personal municipal trabaja en los tres turnos, con apoyo de maquinaria ligera y pesada para retirar basura, lodo y otros desechos que se acumular en la infraestructura pluvial, principalmente durante las precipitaciones.

Monterrey refuerza limpieza de rejillas ante las lluvias (cortesía )

Cuadrillas limpiaron 4 mil 300 rejillas en cinco zonas operativas

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que durante cuatro días de trabajo las cuadrillas limpiaron 4 mil 300 rejillas en las cinco zonas operativas, con la recolección de aproximadamente 150 toneladas de residuos.

Explicó que las lluvias arrastran grandes cantidades de basura hacia las calle y las rejillas, por lo que el personal mantiene recorridos y labores de limpieza constantes para reducir riesgos y evitar mayores afectaciones.

La instrucción de nuestro alcalde es resolver a favor de la ciudadanía, retirando toneladas de desechos de las calles de Monterrey. Por eso, intensificamos los trabajos y atendemos estas acumulaciones de manera oportuna, siempre cuidando la integridad de nuestro personal. Hugo Salinas, secretario de Servicios Públicos de Monterrey

Ante el pronóstico de que las lluvias continúen, el secretario de Servicios Públicos hizo un llamado a la población a colaborar evitando arrojar basura en la vía pública, ya que estos residuos pueden obstruir las rejillas y dificultar el desalojo del agua pluvial.

Monterrey refuerza limpieza de rejillas ante las lluvias (cortesía )

Asimismo, invitó a reportar la acumulación de desechos a través del 072, a fin de facilitar la atención de los servicios municipales.