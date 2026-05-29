Monterrey puso en marcha jornadas de reforestación en distintos planteles educativos de la ciudad como parte de las acciones para fortalecer la educación ambiental y mejorar el entorno escolar.

La estrategia contempla la plantación de árboles y especies nativas en espacios educativos con el objetivo de generar áreas verdes, mejorar las condiciones ambientales y promover la conciencia ecológica entre niñas, niños y jóvenes.

Monterrey fortalece la participación estudiantil en el cuidado del medio ambiente

Además de contribuir a la recuperación de espacios, estas jornadas buscan involucrar a la comunidad estudiantil en actividades de cuidado ambiental, fomentando valores de responsabilidad y participación ciudadana.

Las acciones se desarrollan en coordinación con instituciones educativas y personal especializado, quienes brindan orientación sobre la correcta plantación y mantenimiento de los árboles para garantizar su conservación.

La reforestación en escuelas también contribuye a reducir el impacto de las altas temperaturas, mejorar la calidad del aire y crear entornos más agradables para las actividades académicas y recreativas.

Estas actividades forman parte de una estrategia integral enfocada en incrementar la cobertura vegetal de la ciudad y fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente desde edades tempranas.

Con este tipo de iniciativas, Monterrey continúa impulsando programas ambientales que promueven espacios más sostenibles y fomentan la participación de la comunidad educativa en la construcción de una ciudad más verde.