Monterrey inició dos importantes obras de conexión vial en el sector Cumbres, con el objetivo de mejorar la conectividad y ofrecer nuevas alternativas de circulación en la zona poniente de la ciudad.

Los proyectos contemplan la prolongación de la avenida Ruiz Cortines y la interconexión de la avenida Alejandro de Rodas, dos intervenciones estratégicas que permitirán disminuir la carga vehicular en Paseo de los Leones, una de las arterias con mayor afluencia en este sector.

Monterrey impulsa movilidad en Cumbres y reduciría hasta 30% el tráfico

Las obras forman parte de un circuito vial interno diseñado para facilitar los traslados entre sectores habitacionales y comerciales del poniente de Monterrey, contribuyendo a reducir tiempos de recorrido y mejorar la movilidad diaria de miles de automovilistas.

La prolongación de Ruiz Cortines se desarrollará en el tramo comprendido entre Cumbres San Agustín y Castellana, mientras que la conexión de Alejandro de Rodas abarcará desde Monte Everest hasta Castellana, fortaleciendo la interconectividad en la zona.

En conjunto, ambos proyectos representan una inversión superior a 230 millones de pesos y se estima que permitirán reducir entre un 25 y 30 por ciento el flujo vehicular sobre Paseo de los Leones en determinados horarios.

Además de mejorar la circulación, las nuevas vialidades buscan elevar la calidad de vida de las familias que habitan en el sector, al ofrecer rutas alternas más eficientes y disminuir los congestionamientos.