Eduardo Sánchez Quiroz, Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio la bienvenida a 104 cadetes que se integraron a la Academia de Policía de Monterrey como aspirantes a Policía de Proximidad y Guardia Auxiliar.

Acompañado por inspectores y directores de la corporación, Sánchez Quiroz exhortó a las y los nuevos elementos a asumir esta etapa como un proyecto de vida basado en la disciplina, el compromiso y el servicio a la ciudadanía.

El funcionario también refrendó el respaldo institucional para acompañarlos durante su proceso de formación y desarrollo profesional dentro de la corporación.

Monterrey fortalece la seguridad con nuevos cadetes y personal especializado

Además de los 104 cadetes de Policía de Proximidad y Guardia Auxiliar, este lunes también inició la capacitación de 10 elementos de Auxilio Vial y siete operadores de monitoreo para el área del C4 de Monterrey.

En este primer día de actividades, el objetivo principal fue fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso de quienes forman parte de la Formación Inicial.

El comisario destacó que la Academia representa un espacio donde las y los aspirantes adquieren valores fundamentales como el respeto, la disciplina y la responsabilidad, además de reconocer el apoyo de las familias que respaldan este proyecto de vida.

Cadetes de Monterrey recibirán apoyo económico durante su formación policial

Durante los siete meses de capacitación, los cadetes de Policía de Proximidad recibirán un sueldo mensual de 15 mil pesos, mientras que quienes se preparan para Guardia Auxiliar percibirán 12 mil pesos mensuales durante los 60 días de adiestramiento.

En la ceremonia de bienvenida participaron también Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, director de Academia, Formación y Especialización Policial; Jorge Ortega Zamarripa, inspector de Inteligencia; y Raúl Cázares Orozco, inspector de Operación Policial.

Asimismo, estuvieron presentes José Santos González, director de Policía de Proximidad; Salvador Rodríguez Vázquez, director de Policía de Investigación; y José Ángel Esquivel, coordinador de Tránsito de Monterrey.