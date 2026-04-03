Monterrey puso en marcha el programa “Rampas que Resuelven”, una iniciativa orientada a mejorar la accesibilidad y calidad de vida de personas con discapacidad y adultos mayores mediante la adecuación de viviendas.

El proyecto contempla la construcción y adaptación de rampas en domicilios, lo que permitirá a personas con movilidad limitada desplazarse de forma autónoma, segura y digna dentro de su entorno cotidiano.

Monterrey impulsa inclusión con construcción de rampas en viviendas

Como parte de la estrategia, el programa incluye un esquema de colaboración con la iniciativa privada y organizaciones civiles, con el objetivo de fortalecer acciones de desarrollo social en comunidades en situación de vulnerabilidad.

En su primera etapa, se prevé la construcción de 200 rampas, priorizando viviendas identificadas previamente mediante recorridos y censos en distintas colonias de la ciudad.

La iniciativa surge tras detectar que muchas viviendas no cuentan con las condiciones adecuadas para personas que utilizan sillas de ruedas, andadores o presentan movilidad reducida, lo que representa un reto cotidiano para las familias.

“Rampas que Resuelven” mejora autonomía y seguridad en los hogares

Además de facilitar la movilidad, el programa busca reducir riesgos, fortalecer la autonomía personal y mejorar la dinámica familiar, beneficiando tanto a quienes requieren asistencia como a sus cuidadores.

“Rampas que Resuelven” también impulsa una visión de ciudad más incluyente, al colocar la accesibilidad como eje clave del desarrollo social y urbano, promoviendo entornos más equitativos para todas y todos.

Con este tipo de acciones, Monterrey avanza en la implementación de proyectos que atienden necesidades reales de la población, fortaleciendo la inclusión y mejorando las condiciones de vida dentro de los hogares.