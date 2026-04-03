Monterrey fortalece su política de inclusión con la instalación del Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad, un órgano que permitirá impulsar acciones y políticas públicas enfocadas en garantizar la igualdad de oportunidades.

La integración formal de este consejo está conformada por ciudadanos con experiencia directa en temas de discapacidad, así como representantes de distintas áreas municipales, lo que permitirá una visión integral en la toma de decisiones.

Monterrey impulsa políticas inclusivas con el Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad

Entre sus principales funciones se encuentra la planeación, propuesta y supervisión de acciones orientadas a generar condiciones más accesibles, incluyentes y equitativas para las personas con discapacidad en la ciudad.

El consejo también tendrá un papel clave como órgano de consulta y asesoría, permitiendo que las políticas públicas incorporen la experiencia y necesidades reales de este sector, contribuyendo a reducir barreras físicas y sociales.

Durante su instalación, se destacó la importancia de contar con un espacio de participación ciudadana que promueva una cultura de respeto, inclusión y justicia social, así como la construcción de una ciudad más accesible para todas y todos.

El organismo está integrado por especialistas, activistas y personas con discapacidad, quienes aportan conocimientos desde distintos ámbitos para fortalecer la generación de propuestas concretas y sostenibles.

Con esta iniciativa, Monterrey avanza hacia un modelo de gobernanza participativa, donde la inclusión y la accesibilidad se consolidan como ejes fundamentales para el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de la población.