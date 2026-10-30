El Gobierno de Monterrey destinó más de 15 millones de pesos a la recuperación de los parques de la colonia Contry, al sur de la ciudad, mediante la rehabilitación del Parque Neptuno y el inicio de trabajos en el Parque Constelaciones.

Ambos proyectos representan una inversión conjunta de 15 millones 31 mil 179 pesos y forman parte del esquema de Presupuesto Participativo, mediante el cual las y los habitantes pueden identificar necesidades y elegir obras para mejorar sus comunidades.

Parque Neptuno concluye trabajos de rehabilitación

Como parte de las acciones de rehabilitación de parques en Monterrey, el Parque Neptuno ya cuenta con espacios renovados para la actividad física y la convivencia familiar.

Los trabajos incluyeron la renovación de 680 metros cuadrados de andadores, la construcción de 730 metros cuadrados de vitapista y la instalación de 100 metros cuadrados de rampas para favorecer la accesibilidad universal.

El parque también recibió dos áreas de ejercicio, seis ejercitadores, mesas para jugar ping pong y ajedrez, bancas y contenedores de basura. Además, se instalaron 27 luminarias y nueve señalamientos informativos.

Estas mejoras forman parte de la inversión en parques que busca ampliar las opciones de recreación y actividad física para los habitantes de la colonia Contry.

Parque Constelaciones inicia obras al sur de Monterrey

Por otra parte, comenzaron los trabajos en el Parque Constelaciones, ubicado en el cruce de la avenida Garza Sada y la calle Constelaciones.

El proyecto contempla la rehabilitación de andadores peatonales, la construcción de 110 metros cuadrados de rampas de acceso y la instalación de 250 metros lineales de guarnición perimetral. También se colocarán bolardos para brindar mayor protección a los peatones.

Entre las intervenciones previstas se encuentra la reinstalación de un parabús, la colocación de seis bancas metálicas y la rehabilitación de la fuente, cuya superficie exterior tendrá un recubrimiento de cantera. Para reforzar la iluminación del espacio, se instalarán 20 luminarias y dos proyectores en postes de siete metros de altura.

Monterrey busca recuperar espacios públicos y áreas verdes

Con estas obras, el municipio busca contar con espacios públicos en Monterrey más accesibles y funcionales, que permitan desarrollar actividades físicas, recreativas y de convivencia comunitaria.

La rehabilitación del Parque Neptuno y del Parque Constelaciones también contribuye al mejoramiento de las áreas verdes en Monterrey y al fortalecimiento de los parques al sur de Monterrey como puntos de encuentro para las familias.

Ambos proyectos forman parte de las acciones de recuperación del entorno urbano mediante la participación ciudadana en las decisiones sobre la infraestructura de las colonias.