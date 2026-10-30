El programa Maneja Seguro ha beneficiado a 3 mil 500 personas en Monterrey con capacitación teórica y práctica para conducir de manera responsable, una iniciativa gratuita que busca fortalecer la seguridad vial y promover la prevención de accidentes.

A más de un año de su puesta en marcha, la estrategia ha brindado herramientas a las y los habitantes de la capital de Nuevo León para mejorar sus habilidades al volante, conocer las normas de tránsito y desarrollar una mayor conciencia sobre los riesgos en la vía pública.

Maneja Seguro ofrece cursos gratuitos de conducción en Monterrey

La iniciativa es implementada por el DIF Monterrey, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía. Instructores de ambas dependencias acompañan a las personas participantes durante las sesiones teóricas y las prácticas de manejo.

El programa también contempla un subsidio del 100 por ciento en los derechos municipales correspondientes al trámite de la licencia de conducir, dirigido a quienes acrediten satisfactoriamente el curso teórico-práctico.

Este apoyo busca facilitar el acceso a la licencia y contribuir a la economía familiar, además de proporcionar conocimientos para una conducción responsable.

Programa Maneja Seguro está dirigido a mayores de edad que viven en Monterrey

“Maneja Seguro” está dirigido a personas mayores de edad que residan en Monterrey, sin límite de edad. La capacitación responde a distintas necesidades, como ampliar las oportunidades laborales, facilitar los traslados familiares o aprender una nueva habilidad para la vida diaria.

Mediante unidades destinadas a las prácticas y el acompañamiento de personal capacitado, las y los participantes pueden desarrollar confianza al volante y aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Monterrey impulsa acciones de formación y prevención para promover una movilidad más responsable y contribuir al bienestar de las familias regiomontanas.