El Gobierno de Monterrey implementará un operativo de seguridad en Monterrey con más de 170 elementos para brindar vigilancia y atención a las familias que visiten los cementerios durante el Día de Muertos en Monterrey.

Las autoridades estiman que más de 65 mil personas acudirán a los camposantos para recordar a sus familiares difuntos. Por ello, el despliegue se realizará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía informó que participarán elementos de Policía, Guardia Auxiliar, Tránsito, Protección Civil y cadetes, con el objetivo de prevenir accidentes, proteger a los peatones y mantener condiciones seguras para la circulación vehicular.

Monterrey se prepara para recibir visitantes en panteones (cortesía )

Operativo en panteones de Monterrey: estos serán los cementerios vigilados

El operativo en panteones contempla la vigilancia de los cuatro panteones municipales de Monterrey: San Jorge, Topo Chico, Valle Verde y Estanzuela.

También habrá cobertura en los cementerios privados de la ciudad: Tepeyac, San José, El Roble, Jardín Español, Dolores, El Carmen, Gayosso, Jardín del Descanso, Estanzuela y Parque Funeral Guadalupe.

El dispositivo estará activo en un horario de 07:00 a 19:00 horas y contará con la participación de distintas corporaciones para atender a los visitantes y facilitar el tránsito en las inmediaciones de los cementerios de Monterrey.

Monterrey se prepara para recibir visitantes en panteones (cortesía )

Autoridades emiten recomendaciones de seguridad para visitantes

Como parte de las recomendaciones de seguridad, las autoridades municipales pidieron a las personas que acudan a los cementerios tomar de la mano a niñas, niños y adultos mayores, evitar caminar sobre las tumbas y no llevar pertenencias de valor.

También recomendaron no permanecer demasiado tiempo bajo el sol, estacionar los vehículos en lugares permitidos y evitar dejar objetos de valor a la vista dentro de los automóviles.

En caso de necesitar ayuda, los visitantes podrán acercarse al personal operativo más cercano o comunicarse al número de emergencias 911. La Protección Civil de Monterrey, junto con las demás corporaciones participantes, formará parte del despliegue de atención.

Monterrey se prepara para recibir visitantes en panteones (cortesía )

Monterrey concluye limpieza de panteones municipales

Por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, el Ayuntamiento concluyó los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de los cementerios San Jorge, Valle Verde, Topo Chico y Estanzuela, como parte de los preparativos para recibir a las familias durante estas fechas.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que las labores comenzaron semanas atrás e incluyeron pintura, deshierbe, poda de árboles, limpieza general y fumigación.

Estas acciones forman parte de los trabajos de limpieza de panteones municipales, con los que se busca mantener las instalaciones en condiciones adecuadas y facilitar el tránsito de los visitantes.

El funcionario también exhortó a la ciudadanía a mantener el orden durante su estancia, depositar la basura en los espacios correspondientes y evitar caminar sobre las tumbas para prevenir accidentes y conservar los cementerios.

Con el despliegue de seguridad y los trabajos de mantenimiento, el municipio prepara los espacios para recibir a quienes acudirán a las visitas a panteones durante las celebraciones del Día de Muertos.