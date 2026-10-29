El Gobierno de Monterrey destacó una inversión acumulada de 128 millones 347 mil 861 pesos en obras para la zona Campana-Altamira, donde se impulsan proyectos de infraestructura, educación, seguridad y desarrollo social para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Durante la segunda sesión de 2026 del Consejo Interinstitucional de la iniciativa Campana-Altamira, representantes del municipio, del Gobierno de Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey revisaron los avances de los proyectos y las acciones de colaboración para atender las necesidades de esta comunidad.

La reunión fue coordinada por la jefa de Gabinete, Wendy Cordero, quien encabezó los trabajos de seguimiento y articulación entre las instituciones participantes.

Monterrey invierte más de 128 millones de pesos en Campana-Altamira (Cortesía )

Campana-Altamira enfrenta retos de pobreza y acceso al agua

De acuerdo con los datos presentados durante la sesión, ocho de cada 10 familias de la zona viven por debajo de la línea de bienestar económico, mientras que 12 por ciento de la población se encuentra en pobreza extrema. Además, nueve de cada 10 personas tienen una dotación insuficiente de agua.

Ante este panorama, la iniciativa busca reducir las barreras que limitan la inclusión social y económica de los habitantes mediante proyectos que integran infraestructura, educación, seguridad y participación ciudadana.

Anayansi López Toraya, directora de Coordinación Intersectorial y Alianzas Estratégicas de la Jefatura de Gabinete municipal, destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades, empresas privadas y habitantes de la zona.

La funcionaria reconoció especialmente la participación vecinal, que ha contribuido a identificar necesidades y dar seguimiento a las acciones emprendidas durante los últimos años.

Iniciativa Campana-Altamira reporta avances en seguridad y educación

En materia de seguridad, los registros del C5 reportan una reducción de 61 por ciento en los robos en el área de intervención.

En educación, el programa de mejora escolar ha intervenido en 25 escuelas públicas, con beneficios para 4 mil 347 alumnos y un total de 504 horas de capacitación docente. También se reportó un incremento de siete por ciento en el desempeño de los maestros.

La iniciativa cuenta con una red de más de 60 organizaciones comunitarias, entre comités de padres de familia, agrupaciones vecinales, asociaciones civiles, iniciativas ciudadanas y jueces auxiliares, que colaboran en la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones.

En cuanto a accesibilidad e infraestructura, se han desarrollado 77 proyectos que incluyen escalinatas, alumbrado público, pavimentación, banquetas, espacios públicos e infraestructura hidráulica.

Durante los últimos cinco años, la estrategia ha implementado más de 300 proyectos alineados con su Plan Integral para atender las necesidades prioritarias de la comunidad.

Monterrey destinará 33.9 millones de pesos a seis obras en 2026

Como parte de las acciones previstas para este año, el Municipio de Monterrey ejecutará seis obras en el polígono Campana-Altamira, con una inversión de 33 millones 900 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Estas intervenciones se suman a los programas impulsados durante la Administración Municipal 2024-2027, entre ellos Transformando Monterrey, Regio Ruta, Útiles Útiles, Corylandia y Regio Navidad, enfocados en acercar servicios, mejorar el entorno urbano y ampliar las oportunidades para las familias.

Al cierre de la sesión, representantes del Gobierno de Monterrey, del Gobierno de Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey coincidieron en la importancia de mantener la coordinación interinstitucional para dar continuidad a los proyectos y fortalecer el desarrollo social y urbano de Campana-Altamira.